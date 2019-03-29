toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
ТРАНСФЕРИ ЖУНІОР МОРАЄС ЗБІРНА УКРАЇНИ

ФФУ не консультувалась з УЄФА щодо натуралізації Мораєса, – Record

19:00 2484 Читать на русском
ФФУ не консультувалась з УЄФА щодо натуралізації Мораєса, – Record
Жуніор Мораєс / FootBoom

Португальське видання Record спростувало слова генерального секретаря ФФУ Юрія Запісоцького щодо натуралізації Жуніора Мораєса.

 

Record, посилаючись на власні джерела, зазначає, що представники УЄФА не консультували ФФУ щодо натуралізації форварда та не давали добро на його участь у матчах кваліфікації до Євро-2020 проти Португалії та Люксембургу.

Представник ФФУ вирушив до штаб-квартири УЄФА через справу з натуралізацією Мораєса

Нагадаємо, раніше УЄФА підтвердив, що проти України відкрите дисциплінарне провадження у зв'язку з отриманням скарг Португалії та Люксембургу на незаконну натуралізацію Жуніора Мораєса.

До слова, генеральний секретар ФФУ Юрій Запісоцікий щодо натуралізації Мораєса сказав, що були проведені консультації з експертами ФІФА і УЄФА, які підтвердили правомочність запрошення нападника в збірну.

Теги
Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс Україна Україна Збірна України Євро-2020 Натуралізація легіонерів для збірної України Португалія - Україна Люксембург - Україна
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
52
хв
Хоффенхайм
21:30
Байєр
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук