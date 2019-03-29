ФФУ не консультувалась з УЄФА щодо натуралізації Мораєса, – Record

Португальське видання Record спростувало слова генерального секретаря ФФУ Юрія Запісоцького щодо натуралізації Жуніора Мораєса.

Record, посилаючись на власні джерела, зазначає, що представники УЄФА не консультували ФФУ щодо натуралізації форварда та не давали добро на його участь у матчах кваліфікації до Євро-2020 проти Португалії та Люксембургу.

Представник ФФУ вирушив до штаб-квартири УЄФА через справу з натуралізацією Мораєса

Нагадаємо, раніше УЄФА підтвердив, що проти України відкрите дисциплінарне провадження у зв'язку з отриманням скарг Португалії та Люксембургу на незаконну натуралізацію Жуніора Мораєса.

До слова, генеральний секретар ФФУ Юрій Запісоцікий щодо натуралізації Мораєса сказав, що були проведені консультації з експертами ФІФА і УЄФА, які підтвердили правомочність запрошення нападника в збірну.