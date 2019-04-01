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Скандал с натурализацией Мораеса: сюжет Профутбола

08:50 389 Читати українською
Скандал с натурализацией Мораеса: сюжет Профутбола
Жуниор Мораес / ФФУ

Программа Профутбол сделала сюжет на тему скандальной натурализации нападающего Шахтера Жуниора Мораеса.

Программа Профутбол на канале 2+2 попыталась выяснить, накажут ли сборную Украины за натурализацию Жуниора Мораеса.

ФФУ не консультировалась с УЕФА по натурализации Мораеса, – Record

Журналисты рассмотрели регламент ФИФА относительно 5 непрерывных лет проживания на территории страны для получения права выступать за национальную команду.

Напомним, федерации футбола Португалии и Люксембурга уже подали жалобу в УЕФА, в случае проигрыша "желто-синие" рискуют получить 2 технических поражения.

Теги
Сборная Украины Видеоновости Люксембург Люксембург Португалия Португалия Украина Украина Профутбол Жуниор Мораес Жуниор Мораес
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