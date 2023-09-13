Румунські вболівальники почали вигукувати образливі слова на адресу команди гостей, через що збірна Косова відмовилася продовжувати гру. Матч було відновлено лише через 50 хвилин.

Відбір до Євро-2024

Румунія – Косово – 2:0

Голи: Станчу, 83, Міхейле, 90+3

На 18-й хвилині відбіркового матчу до Євро-2024 фанати збірної Румунії почали кричати на адресу гостьових футболістів: "Косово – це Сербія". У підсумку збірна Косова в повному складі покинула поле і пішла в роздягальню. Про це інформує румунський журналіст Емануель Рошу у своєму Твіттері.

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Для косоварів це був жест відчаю, адже вони й так багато чого витерпіли під час виконання національних гімнів. Під час музичного супроводу румунські ультрас почали голосно кричати: "Сербія! Сербія!", через що організатори були змушені збільшити гучність, щоб заглушити звук із трибун.

Згідно з джерелом, гравці гостей іронічно аплодували трибунам, коли йшли з поля. Щоб вирішити проблему, президент румунської Федерації футболу вирушив у гостьову роздягальню, вибачився за поведінку бухарестських уболівальників і взявся вмовляти команду Пріможа Гліхи повернутися на поле. Через 50 хвилин матч відновився у ворожій для гостей атмосфері.

Рошу зазначає, що в той час як образливі гасла вщухли, на стадіоні вивісили два банери: "Бессарабія – Румунія" і "Косово – Сербія". Під "Бессарабією" малася на увазі Молдова.

Ключовими епізодами у футбольному плані стали вилучення форварда збірної Косова Ведата Мурікі та нереалізований півзахисником збірної Румунії Ніколає Станчу пенальті – воротар Бернлі Аріянет Муріч в ефектному стрибку відбив удар. Команда Едуарда Йорданеску зуміла забити лише на 83-й хвилині зустрічі – після рикошету від штанги відзначився все той же Станчу. Цей гол став переможним, але питання щодо технічної поразки для збірної Румунії залишається відкритим. Згідно з GSP, Румунія є "рецидивістом" у питанні поведінки своїх уболівальників – навряд чи УЄФА залишить інцидент без уваги.