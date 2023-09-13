Скандал у Румунії: ультрас зірвали матч із Косово – господарів можуть покарати технічною поразкою
Румунські вболівальники почали вигукувати образливі слова на адресу команди гостей, через що збірна Косова відмовилася продовжувати гру. Матч було відновлено лише через 50 хвилин.
Відбір до Євро-2024
Румунія – Косово – 2:0
Голи: Станчу, 83, Міхейле, 90+3
На 18-й хвилині відбіркового матчу до Євро-2024 фанати збірної Румунії почали кричати на адресу гостьових футболістів: "Косово – це Сербія". У підсумку збірна Косова в повному складі покинула поле і пішла в роздягальню. Про це інформує румунський журналіст Емануель Рошу у своєму Твіттері.
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Для косоварів це був жест відчаю, адже вони й так багато чого витерпіли під час виконання національних гімнів. Під час музичного супроводу румунські ультрас почали голосно кричати: "Сербія! Сербія!", через що організатори були змушені збільшити гучність, щоб заглушити звук із трибун.
Згідно з джерелом, гравці гостей іронічно аплодували трибунам, коли йшли з поля. Щоб вирішити проблему, президент румунської Федерації футболу вирушив у гостьову роздягальню, вибачився за поведінку бухарестських уболівальників і взявся вмовляти команду Пріможа Гліхи повернутися на поле. Через 50 хвилин матч відновився у ворожій для гостей атмосфері.
Рошу зазначає, що в той час як образливі гасла вщухли, на стадіоні вивісили два банери: "Бессарабія – Румунія" і "Косово – Сербія". Під "Бессарабією" малася на увазі Молдова.
Ключовими епізодами у футбольному плані стали вилучення форварда збірної Косова Ведата Мурікі та нереалізований півзахисником збірної Румунії Ніколає Станчу пенальті – воротар Бернлі Аріянет Муріч в ефектному стрибку відбив удар. Команда Едуарда Йорданеску зуміла забити лише на 83-й хвилині зустрічі – після рикошету від штанги відзначився все той же Станчу. Цей гол став переможним, але питання щодо технічної поразки для збірної Румунії залишається відкритим. Згідно з GSP, Румунія є "рецидивістом" у питанні поведінки своїх уболівальників – навряд чи УЄФА залишить інцидент без уваги.