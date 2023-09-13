Румынские болельщики начали выкрикивать оскорбительные слова в адрес команды гостей, из-за чего сборная Косова отказалась продолжать игру. Матч был возобнавлён только через 50 минут.

Отбор к Евро-2024

Румыния – Косово – 2:0

Голы: Станчу, 83, Михэйлэ, 90+3

На 18-й минуте отборочного матча к Евро-2024 фанаты сборной Румынии начали кричать в адрес гостевых футболистов: "Косово – это Сербия". В итоге сборная Косова в полном составе покинула поле и ушла в раздевалку. Об этом информирует румынский журналист Эмануэль Рошу в своём Твиттере.

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Для косоваров это был жест отчаяния, ведь они и так многое вытерпели во время исполнения национальных гимнов. Во время музыкального сопровождения румынские ультрас принялись громко кричать: "Сербия! Сербия!", из-за чего организаторы были вынуждены увеличить громкость, чтобы заглушить звук с трибун.

Согласно источнику, игроки гостей иронически аплодировали трибунам, когда уходили с поля. Чтобы решить проблему, президент румынской Федерации футбола отправился в гостевую раздевалку, извинился за поведение бухарестских болельщиков и принялся уговаривать команду Приможа Глихи вернуться на поле. Спустя 50 минут матч возобновился во враждебной для гостей атмосфере.

Рошу отмечает, что в то время как оскорбительные лозунги утихли, на стадионе вывесили два баннера: "Бессарабия – Румыния" и "Косово – Сербия". Под "Бессарабией" подразумевалась Молдова.

Ключевыми эпизодами в футбольном плане стали удаление форварда сборной Косова Ведата Мурики и нереализованный полузащитником сборной Румынии Николае Станчу пенальти – вратарь Бёрнли Ариянет Мурич в эффектном прыжке отразил удар. Команда Эдуарда Йорданеску сумела забить лишь на 83-й минуте встречи – после рикошета от штанги отличился всё тот же Станчу. Этот гол стал победным, но вопрос по поводу технического поражения для сборной Румынии остаётся открытым. Согласно GSP, Румыния является "рецидивистом" в вопросе поведения своих болельщиков – вряд ли УЕФА оставит инцидент без внимания.