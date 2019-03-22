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Скалоні: Мессі та Дибала можуть грати разом

19:05 109 Читать на русском
Скалоні: Мессі та Дибала можуть грати разом
Ліонель Мессі та Пауло Дибала / Daily Express

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні оцінив можливість взаємодії Ліонеля Мессі та Пауло Дибали.

"Я вже говорив, що Мессі і Дибала можуть грати разом. Але над цим треба попрацювати.

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Я впевнений, що ми можемо цього досягти в потрібний час. Не думаю, що зараз цей самий момент, це логічно, тому що у нас не так багато часу на підготовку.

Проте, вони можуть грати разом. Думаю, з часом ми цього доб'ємося", – сказав Скалоні goal.com.

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Світ Ліонель Мессі Ліонель Мессі Пауло Дибала Пауло Дибала Аргентина Аргентина Ліонель Скалоні Ліонель Скалоні
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