Скалоні: Мессі та Дибала можуть грати разом

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні оцінив можливість взаємодії Ліонеля Мессі та Пауло Дибали.

"Я вже говорив, що Мессі і Дибала можуть грати разом. Але над цим треба попрацювати.

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Я впевнений, що ми можемо цього досягти в потрібний час. Не думаю, що зараз цей самий момент, це логічно, тому що у нас не так багато часу на підготовку.

Проте, вони можуть грати разом. Думаю, з часом ми цього доб'ємося", – сказав Скалоні goal.com.