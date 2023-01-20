Товариські матчі

СК Дніпро-1 – Ракув – 1:3

Голи: Танковський, 72 – Кун, 2, Лопес, 63, (пен.), Петрасек, 80

У стартовому складі СК Дніпро-1 вже дебютував бразилець Хайнер, який лише два дні тому приєднався до команди. Вже на 2 хвилині українці пропустили – Кун точно пробив метрів з 15 після прострілу. Дніпряни перехопили ініціативу, але це до забитого гола не призвело. Хайнер не дограв навіть до перерви, поступившись місцем на полі Євгену Пасічу.

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На другий тайм Кучер оновив склад, а в складі Ракува вийшов Кочергін. Поляки на 63 хвилині подвоїли перевагу: Логінов збив Гутковскіса в штрафному, а Лопес реалізував 11-метровий. Танковський відіграв один м'яч: після швидкої атаки правим флангом отримав передачу та поцілив у ворота з середньої дистанції. Втім, останнє слово було за Ракувом – Петрасек замкнув подачу з кутового.