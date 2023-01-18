СК Дніпро-1 хоче підписати учасника ЧС-2022, – джерело
Лідер чемпіонату України шукає підсилення на другу частину сезону 2022/23. На радарах опинився костариканець.
Дніпряни хочуть підписати Рональда Матарріту. Гравець збірної Коста-Рики цього тижня має з'явитися у розташуванні команди, яка зараз перебуває на зборах у Туреччині, стверджує ТаТоТаке.
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28-річний захисник останні 6 років виступав в МЛС за Нью-Йорк Сіті та Цинциннаті. 1 січня костариканець став вільним агентом. Рональд грав на ЧС-2022 за Коста-Рику – провів 8 хвилин проти Іспанії (0:7) та 16 проти Німеччини (2:4).
Матарріта є номінально лівим оборонцем, але може зіграти будь-де на фланзі. Нещодавно "спортклубівців" покинув Габріел Бусанелло. Незрозумілим поки є і ситуація з Янісом Амашем.
До слова, костариканець може стати вже третім зимовим новачком СК Дніпро-1 після Євгена Пасіча та бразильця Хайнера.
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