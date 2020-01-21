СК Днепр-1 отправился на первый зимний сбор – Михайленко взял с собой шестерых новичков

СК Днепр-1 отправился в турецкую Анталию, где состоится первый тренировочный сбор команды.

Главный тренер днепрян Дмитрий Михайленко взял с собой на сборы, которые продлятся до 2 февраля, 27 игроков, сообщает официальный сайт СК Днепр-1.

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Вратари: Валерий Юрчук, Андрей Клищук, Мирослав Зновенко.

Защитники: Сергей Логинов, Папа Гуйе, Максим Лопыренок, Александр Сваток, Владимир Адамюк, Владимир Полевой, Владислав Шаповал, Андрей Цуриков.

Полузащитники: Сергей Кравченко, Арсений Батагов, Юрий Вакулко, Александр Снежко, Игорь Когут, Сергей Булеца, Александр Назаренко, Валентин Рубчинский, Франсиско Ди Франко, Лукас Тейлор, Гриффин Сабатини, Александр Беляев.

Нападающие: Владислав Супряга, Алексей Хобленко, Алексей Чичиков, Дмитрий Коркишко.

Напомним, СК Днепр-1 завершил первую часть УПЛ 2019/20 на восьмой строчке, имея в своем активе 18 очков.

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