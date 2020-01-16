СК Дніпро-1 визначився зі спаринг-партнерами – команда Михайленка проведе 4 матчі на зборах

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко назвав суперників, з якими дніпряни зіграють на першому зимовому спарингу.

"До 20-го січня будемо тренуватися тут на полі, а 21-го вирушимо до Туреччини і будемо там до 2-го лютого. Вже заплановано там чотири спаринги, хоча, можливо, ще буде і п’ятий матч", – поділився Михайленко в коментарі офіційному сайту СК Дніпро-1.

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24 січня – СК Дніпро-1 – Аустрія (Австрія).

27 січня – СК Дніпро-1 – Ягеллонія (Польща).

30 січня – СК Дніпро-1 – Сігма (Чехія).

2 лютого – СК Дніпро-1 – Бачка Топола (Сербія).

Нагадаємо, СК Дніпро-1 завершив першу частину УПЛ 2019/20 на восьмій сходинці, маючи у своєму активі 18 очок.

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