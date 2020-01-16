toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
АНДРІЙ ЛУНІН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ КАРПАТИ

СК Дніпро-1 визначився зі спаринг-партнерами – команда Михайленка проведе 4 матчі на зборах

15:22 246 Читать на русском
СК Дніпро-1 визначився зі спаринг-партнерами – команда Михайленка проведе 4 матчі на зборах
Дмитро Михайленко / фото: СК Дніпро-1

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко назвав суперників, з якими дніпряни зіграють на першому зимовому спарингу.

"До 20-го січня будемо тренуватися тут на полі, а 21-го вирушимо до Туреччини і будемо там до 2-го лютого. Вже заплановано там чотири спаринги, хоча, можливо, ще буде і п’ятий матч", – поділився Михайленко в коментарі офіційному сайту СК Дніпро-1.

СК Дніпро-1 вийшов з відпустки – два новачки приєдналися до інших гравців клубу

24 січня – СК Дніпро-1 – Аустрія (Австрія).

27 січня – СК Дніпро-1 – Ягеллонія (Польща).

30 січня – СК Дніпро-1 – Сігма (Чехія).

2 лютого – СК Дніпро-1 – Бачка Топола (Сербія).

Нагадаємо, СК Дніпро-1 завершив першу частину УПЛ 2019/20 на восьмій сходинці, маючи у своєму активі 18 очок.

"Те, що з ним витворяють, неможливо описати": Мбаппе і голкіпер-сепаратист у реакції іспанських фанів на трансфер Луніна

blog_ava
Ліверпуль готовий побити свій трансферний рекорд заради Хаверца
11:48
8270
Теги
Зимові збори СК Дніпро-1 СК Дніпро-1
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Зоря оголосила про трансфер хорвата Цвєка
    Україна — 12:312456 Зоря оголосила про трансфер хорвата Цвєка
3
год
:
54
хв
Парма
22:15
Рома
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук