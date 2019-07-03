СК Дніпро-1 розписав мирову у товариському матчі з Інгульцем – Супряга заробив пенальті

Інгулець та СК Дніпро-1 провели контрольну зустріч в рамках підготовки до нового сезону.

Товариський матч

СК Дніпро-1 – Інгулець – 1:1

Голи: Кобахідзе, 36 (пен.) – ?, 52

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СК Дніпро-1 на правах фаворита поєдинку вийшов вперед ще у першому таймі. Арбітр призначив пенальті за фол проти Владислава Супряги, який реалізував Олександр Кобахідзе.

В другому таймі гравці команди з Першої ліги кинулись рятувати ситуацію і змогли зрівняти рахунок. В підсумку – бойова нічия.

Стартовий склад СК Дніпро-1: Кліщук, Романюк, Лопирьонок, Логінов, Шаповал, Кравченко , Когут, Булеца, Назаренко, Кобахідзе, Супряга.

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