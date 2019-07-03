Папа Гуйє може продовжити кар'єру в СК Дніпро-1

Сенегальський захисник Папа Гуйє найближчим часом може приміряти футболку СК Дніпро-1.

Відомий легіонер УПЛ Папа Гуйє близький до підписання угоди з СК Дніпро-1, повідомив у своїй авторській програмі ведучий "Профутболу" Ігор Циганик.

"Папа Гуйє покинув команду, тому що не заплатили за квартиру, будемо звертатись до суду", – директор Карпат Ящишин

В трансфері 35-річного сенегальця зацікавлений особисто наставник дніпрян Дмитро Михайленко.

Папа відомий в Україні своїми виступами за Волинь, Металіст, Дніпро та Карпати.

В минулому сезоні УПЛ Гуйє провів у складі "зелено-білих" 14 матчів, в яких не відзначався результативними діями.

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