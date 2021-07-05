Торіно продовжує стежити за двома українськими форвардами Владиславом Супрягою і Артемом Довбиком, повідомляє Tuttosport.

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Динамо за свого гравця просить 9 млн євро, однак не надто вдалі виступи футболіста минулого сезону знизили ціну на нападника (Transfermarkt оцінює 21-річного українця у 6 млн євро). Кияни не хочуть відпускати свою "зірочку" за такі гроші і готові дати Супрязі ще один шанс.

За Довбиком Торіно стежив останні кілька місяців. За інформацією видання, СК Дніпро-1 хоче за 24-річного футболіста трохи менше 10 млн євро, але готовий торгуватися (Transfermarkt оцінює 24-річного форварда в 1 млн євро).

Нагадаємо, окрім "биків" до Артема приглядаються бельгійський Гент, іспанський Реал Сосьєдад, французький Марсель та італійська Фіорентина.

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