Торино продолжает следить за двумя украинскими форвардами Владиславом Супрягой и Артемом Довбиком, сообщает Tuttosport.

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Динамо за своего игрока просит 9 млн евро, однако не слишком удачные выступления футболиста в прошлом сезоне снизили цену на нападающего (Transfermarkt оценивает 21-летнего украинца в 6 млн евро). Киевляне не хотят отпускать свою "звездочку" за такие деньги и готовы дать Супряге еще один шанс.

За Довбиком Торино следил последние несколько месяцев. По информации издания, СК Днепр-1 хочет за 24-летнего футболиста чуть менее 10 млн евро, но готов торговаться (Transfermarkt оценивает 24-летнего форварда в 1 млн евро).

Напомним, кроме "быков" к Артему присматриваются бельгийский Гент, испанский Реал Сосьедад, французский Марсель и итальянская Фиорентина.

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