Antalya Cup, 1 тур

Україна U-21 – Болгарія U-21 – 1:2

Голи: Назаренко, 10 – Янков, 21, Крастєв, 52

Руслан Ротань випустив у атаці зіркове тріо Назаренко – Кухаревич – Супряга, і воно дало результат на 10 хвилині. Форвард Динамо протягнув м'яч у карному майданчику та відкинув під удар хавбеку СК Дніпро-1. Відкриття УПЛ не схибив, пробивши точно у нижній кут. Щастя українців тривало 10 хвилин. Голкіпер Шахтаря Микита Турбаєвський неохайно зіграв за межами карного майданчика, зробивши передачу точно в ноги Янкову – болгар акуратним парашутом покарав представника "гірників". Після цього почався обмін моментами, але жоден з них до голу не призвів.

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Старт другої половини виявився для підопічних Ротаня невдалим. Максим Таловєров збив суперника поблизу лінії карного майданчика. Жінка-арбітр призначила штрафний удар, але це не врятувало "синьо-жовтих" від біди – Крастєв хитро пробив у воротарський кут. На 64 хвилині тренер України замінив півскладу – вийшли Ісаєнко, Мудрик, Очеретько, Желізко, Притула і Брагару. Очікуваного ефекту це не принесло. Моменти біля воріт Болгарії не виникали, натомість на боковій лінії відбулася незначна сутичка між молодими гравцями.

Фінальний свисток зафіксував поразку України з рахунком 1:2. Команда Ротаня невдало розпочинає новий цикл, але можливість для реваншу буде зовсім скоро – 27 березня українці зустрінуться з Узбекистаном.

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