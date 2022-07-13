Дніпряни продовжують вносити зміни до свого клубу після могутнього десанту з Металіста.

СК Дніпро-1 відмовиться від оренд гравців з Динамо або Шахтаря, повідомив Віктор Вацко у програмі Вацко On Air.

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Команда базуватиметься у Словаччині та гратиме свої поєдинки УПЛ в Ужгороді, аби зберегти легіонерів та мати перевагу в переговорах з новачками. Зокрема, йдеться про гравців Металіста Фареса Балулі та Матеуса Пейшото. Перед клубом стоять завдання вийти в Лігу чемпіонів та поборотись за чемпіонство.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, наставник Металіста Олександр Кучер вже приєднався до СК Дніпро-1 у Словенії. До клубу також має приєднатись віце-президент харків'ян Євген Красніков.

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