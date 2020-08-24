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СК Дніпро-1 може підписати відразу двох екс-зірок Дніпра, які виходили у фінал Ліги Європи

18:06 - Читать на русском
СК Дніпро-1 може підписати відразу двох екс-зірок Дніпра, які виходили у фінал Ліги Європи
Матеус / Фото з відкритих джерел

СК Дніпро-1 збирається доповнити список літніх новачків дуетом досвідчених легіонерів.

Команду Дмитра Михайленка можуть поповнити бразильці Дуглас та Матеус, інформує сайт FCDnipro.com.

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Обоє виступали за Дніпро, який вигравав срібні медалі УПЛ та виходив у фінал Ліги Європи. 30-річний Дуглас став вільним агентом після завершення контракту із Шапекоенсе. СК Дніпро-1 і раніше намагався запросити оборонця, але виникли розбіжності щодо зарплатні. Угода 37-річного Матеуса з китайським Шицзячжуан Юнчан також близька до кінця, і досвідчений форвард нібито не проти повернутися в Україну.

Нагадаємо, цього літа СК Дніпро-1 вже встиг підсилитися Владиславом Дубінчаком, Богданом Сарнавським і Артемом Довбиком.

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Теги
Лейті Насіменту Лейті Насіменту Матеус Дуглас Дніпро Дніпро Трансфери СК Дніпро-1 СК Дніпро-1
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