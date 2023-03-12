Команда Луческу прагнула скоротити відставання від лідерів УПЛ, реваншувавшись за розгром 0:3 з першого кола. Матч, як і онлайн-трансляція СК Дніпро-1 – Динамо на Футбол 24", стартував о 13:00. Кияни сенсаційно програли Ігнульцю першу зустріч в УПЛ після відновлення сезону, а команда Кучера втратила перемогу над Олександрією і теж втратила темп.

Динамо переграло Дніпро-1 в матчі УПЛ – Буяльський і Ко показали ставлення до Луческу, суддівський цирк, дивна червона

Єдиний гол у поєдинку забили незадовго до перерви. Його автором став Віталій Буяльський, який на 41-й хвилині скористався помилкою Хайнера і пробив у дальній кут воріт Рибака. Забитий гол 29-й номер киян, як і всі його партнери, побігли святкувати до Мірчі Луческу.

По перерві було більше емоцій, ніж футболу. Домінго Бланко відверто вдарив по нозі Віталія Буяльського, який був без м'яча. Дмитро Кривушкін обмежився лише жовтою карткою. На останніх секундах гри Ерік Рамірес міг забивати руге, але Рибак врятував СК Дніпро-1 після виходу віч-на-віч. Тут же пролунав фінальний свисток, після якого замінений Буяльський побіг на поле святкувати і, схоже, щось сказав Кривушкіну. Пряма червона для лідера Динамо.

0:1 – Динамо скоротило відставання від СК Дніпро-1 до трьох очок, але дніпровці мають гру в запасі. Як і Шахтар, який після перемоги над Кривбасом відірвався на 6 балів.