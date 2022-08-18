Первый официальный тайм Александра Кучера во главе днепрян оказался провальным. Команда ужасно действовала в обороне, подарив сопернику 2 мяча. Сначала Альтман остался без присмотра и спокойно расстрелял ворота СК Днепр-1. Затем Алеф неудачно сыграл на выходе и подставил Сватка, от головы которого мяч залетел в свои ворота.

СК Днепр-1 проиграл АЕКу в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы – Сваток забил в свои и чужие ворота

Второй тайм также тяжело было назвать положительным для СК Днепр-1, однако команда смогла не пропустить больше и даже отквитать один мяч. На 90-й минуте Сваток подключился на угловой и в этот раз поразил правильные ворота. Сарапий еще успел отхватить вторую желтую, отправившись отдыхать раньше других. 1:2 – неприятный результат, но украинцы сохраняют шансы спасти ситуацию через неделю.