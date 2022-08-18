Неудачный дебют Кучера в видеообзоре матча СК Днепр-1 – АЕК Ларнака – 1:2
СК Днепр-1 начал свой еврокубковый путь с поражения кипрскому АЕКу. Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".
Первый официальный тайм Александра Кучера во главе днепрян оказался провальным. Команда ужасно действовала в обороне, подарив сопернику 2 мяча. Сначала Альтман остался без присмотра и спокойно расстрелял ворота СК Днепр-1. Затем Алеф неудачно сыграл на выходе и подставил Сватка, от головы которого мяч залетел в свои ворота.
СК Днепр-1 проиграл АЕКу в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы – Сваток забил в свои и чужие ворота
Второй тайм также тяжело было назвать положительным для СК Днепр-1, однако команда смогла не пропустить больше и даже отквитать один мяч. На 90-й минуте Сваток подключился на угловой и в этот раз поразил правильные ворота. Сарапий еще успел отхватить вторую желтую, отправившись отдыхать раньше других. 1:2 – неприятный результат, но украинцы сохраняют шансы спасти ситуацию через неделю.