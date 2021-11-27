СК Дніпро-1 – Ворскла

Беззаперечно цей матч можна назвати центральним у 16-му турі, адже зустрічаються два претенденти на бронзу УПЛ. У обох колективів зараз по 31 очку в активі, але полтавці залишаються вище завдяки кращій різниці м'ячів. Щонайголовніше, команди демонструють агресивний і прогресивний футбол, тож вболівальники очікують на дуже яскраве протистояння – тим паче, що в першому колі воно таким і вийшло. Тоді була зафіксована бойова нічия з чотирма голами, вилученням і суддівським скандалом.

Фаворитом видається Ворскла, адже "зелено-білі" набагато краще працюють у топ-матчах. У поточному сезоні вони відбирали очки у Десни та СК Дніпро-1, били Олександрію та Динамо на виїзді й провели дуже сильні ігри з Шахтарем та Зорею – за ті поразки було не соромно. У статистичному ж плані підопічні Юрія Максимова вийшли на максимум, який може демонструвати середняк УПЛ. Тривогу викликає лише гігантський оверперформанс – полтавці перебрали 8,8 очок, забивши на 4,53 голи більше й пропустивши на 8,95 менше очікуваного. Втім, Ворскла в такому режимі грає вже третій рік без регресії до середнього.

СК Дніпро-1 подібним похизуватися не може, недозабивши 3,88 голів і пропустивши на 4,31 більше, ніж нарахував Wyscout. Головною проблемою "жовто-чорних" виступає саме оборона, якій не вистачає загальної системності та індивідуального класу – але й в атаці намітилась тривожна залежність від форми Довбика та Піхальонка. Ці двоє ведуть гру "спортклубівців", але навіть з ними підопічні Ігора Йовічевіча частенько страждають від нервових матчів.

Дніпровці якісно працюють в центральній частині поля та в завершальній фазі позиційного наступу, але більшість своїх очок команда набрала у зустрічах зі слабшими колективами. Вони не змогли дати бій грандам, зазнали домашнього розгрому від Зорі й програли Десні – втім, на вихідних СК Дніпро-1 впевнено виніс міцну Олександрію. Взагалі, на Дніпро-Арені "жовто-чорні" виграли в усіх матчах, крім поєдинку проти Зорі.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч СК Дніпро-1 – Ворскла

СК Дніпро-1: Кожокару – Кравченко, Сваток, Логінов, Дубінчак – Ігнатенко, Джурасек – Гуцуляк, Піхальонок, Назаренко – Довбик

Ворскла: Різник – Чеснаков, Яворський, Тамм – Пердута, О. Тілль, Пуцлін, Якубу – Рангел, Кане – Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

СК Дніпро-1 сильно виглядає у рідних стінах, але в матчах проти лідерів УПЛ команда, здебільшого, оступається. Ворскла на тлі цього колективу виглядає більш збалансовано. У полтавців краща оборона, кращий голкіпер, та і нападник сильний, а за кількістю якісних креативників у центрі суперники рівні. При цьому полтавці перемагають у топ-матчах, а дніпровці цим похизуватись не можуть.

Робити прогнози на такі поєдинки важко. Тим не менш, з огляду на вищезазначені фактори, ми ризикнемо поставити на звитягу "зелено-білих".

Чорноморець – Десна

Одесити перед міжнародною паузою набрали непогану форму, відібравши очки у Львова й Ворскли, а також перегравши Рух в перестрілці з сімома голами. Це дало надію на певне одужання Чорноморця – і поки що вона не згасла. Звісно, в попередньому турі "моряки" пропустили 6 голів від Динамо, але то, як говорить класик, таке. Підопічним Юрія Мороза важливо набирати очки зі "своїми" суперниками, а про якісь сенсації зараз думати не варто. Поки би зону вильоту покинути.

Втім, для успішної боротьби за виживання замало просто набирати очки – потрібно перемагати. До того ж, перемагати прямо зараз, адже команда йде у зоні перехідних матчів, відстаючи від рятівної 12-ї сходинки на два очки. Її посідає Рух, у якого є матч у запасі, тож сьогодні Чорноморець повинен бити Десну за будь-яку ціну. Але чи готові "моряки" на такий подвиг? Їхня атака точно до цього готова, хоча вона й страждає від марнотратства – втім, одеситів тягне вниз жахлива оборона.

Чи здатна Десна прошити її? Тут теж є проблеми. У кадровому плані сіверяни надзвичайно потужні, але наявність Тотовицького, Юрченка, Калітвінцева, Будківського й Безбородька не сильно допомагає в цьому сезоні. Підопічні Олександра Рябоконя лишень перед міжнародною паузою зупинили 6-матчеву безвиграшну серію, здолавши Львів завдяки двом вдалим дальнім ударам, але в наступному ж поєдинку команда програла Колосу – нехай і не дуже заслужено.

Як і у випадку з Чорноморцем, потужну атаку сильно тягне вниз жахлива оборона. Вона розбалансована за віком і класом, а позицію лівого фулбека взагалі закриває атакувальний півзахисник. Колективу дуже потрібне кадрове підсилення, але поки що у ЗМІ лишень лунають чутки про невиплату зарплатні та завершення контрактів. У будь-якому випадку, до зими Десні необхідно втриматись у першій десятці УПЛ.

Кадрова ситуація

Травмовані: Картушов (Десна)

Дискваліфіковані: Селін (Десна)

Орієнтовні склади на матч Чорноморець – Десна

Чорноморець: Кучерук – Путря, Дубко, Біловар, Кузик – Михайленко, Тлумак – Цітаішвілі, Ісаєнко, Авагімян – Ванат

Десна: Литовка – Болбат, Сафронов, Цимбалюк, Масалов – Домбровський, Завійський – Калітвінцев, Тотовицький, Юрченко – Безбородько

Прогноз "Футбол 24 – 1:1

Не можна сказати, що зустрічаються дві рівні команди. Десна набагато сильніша за потенціалом і досвідченіша, ніж Чорноморець. Втім, за своїми чеснотами та проблемами сіверяни й "моряки" надзвичайно схожі, та і результати в останніх матчах не сильно відрізняються. Саме тому є сенс зарядити ставку на нічию.

"Гармаш грає у своє задоволення": капітан СК Дніпро-1 – про заруби з Довбиком, Йовічевіча і шанс на бронзу