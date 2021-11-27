СК Днепр-1 – Ворскла

Однозначно, этот матч можно назвать центральным в 16-м туре, ведь встречаются два претендента на бронзу УПЛ. У обоих коллективов сейчас по 31 очку в активе, но полтавчане остаются выше благодаря лучшей разнице мячей. Самое главное, полтавчане и днепровцы демонстрируют агрессивный и прогрессивный футбол, поэтому болельщики ожидают очень яркое противостояние – тем более, что в первом круге оно таким и получилось. Тогда была зафиксирована боевая ничья с четырьмя голами, удалением и судейским скандалом.

Фаворитом кажется Ворскла, ведь "зелено-белые" гораздо лучше работают в топ-матчах. В текущем сезоне они отбирали очки у Десны и СК Днепра-1, били Александрию и Динамо на выезде и провели очень сильные игры с Шахтером и Зарей – за те поражения было не стыдно. В статистическом же плане подопечные Юрия Максимова вышли на максимум, который может демонстрировать середняк УПЛ. Тревогу вызывает лишь гигантский оверперформанс – полтавчане перебрали 8,8 очков, забив на 4,53 гола больше и пропустив на 8,95 меньше ожидаемого. Впрочем, Ворскла в таком режиме играет уже третий год без регрессии до среднего.

СК Днепр-1 подобным похвастаться не может, недозабив 3,88 голов и пропустив на 4,31 больше, чем насчитал Wyscout. Главной проблемой "желто-черных" выступает именно оборона, которой не хватает общей системности и индивидуального класса – но и в атаке наметилась тревожная зависимость от формы Довбика и Пихалёнка. Эти двое ведут игру "спортклубовцев", но даже с ними подопечные Игоря Йовичевича частенько страдают нервными матчами.

Днепровцы качественно работают в центральной части поля и в завершающей фазе позиционного наступления, но большинство своих очков команда набрала во встречах с более слабыми коллективами. Они не смогли дать бой грандам, потерпели домашний разгром от Зари и проиграли Десне – впрочем, на выходных СК Днепр-1 уверенно вынес крепкую Александрию. Вообще на Днепр-Арене "желто-черные" выиграли во всех матчах, кроме поединка с Зарей.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч СК Днепр-1 – Ворскла

СК Днепр-1: Кожокару – Кравченко, Сваток, Логинов, Дубинчак – Игнатенко, Джурасек – Гуцуляк, Пихалёнок, Назаренко – Довбик

Ворскла: Ризнык – Чеснаков, Яворский, Тамм – Пердута, О. Тилль, Пуцлин, Якубу – Рангел, Кане – Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

СК Днепр-1 сильно смотрится в родных стенах, но в матчах против лидеров УПЛ команда большей частью оступается. Ворскла на фоне данного коллектива выглядит более сбалансированно. У полтавчан лучшая оборона, лучший голкипер, да и нападающий сильный, а по количеству качественных креативщиков в центре команды равны. При этом полтавчане побеждают в топ-матчах, а днепровцы этим похвастаться не могут.

Делать прогнозы на такие поединки сложно. Тем не менее, учитывая вышеупомянутые факторы, мы рискнем поставить на победу "зелено-белых".

Черноморец – Десна

Одесситы перед международной паузой набрали неплохую форму, отобрав очки у Львова и Ворсклы, а также обыграв Рух в перестрелке с семью голами. Это дало надежду на определенное выздоровление Черноморца – и пока она не угасла. Конечно, в предыдущем туре "моряки" пропустили 6 голов от Динамо, но то, как говорит классик, такое. Подопечным Юрия Мороза важно набирать очки со "своими" соперниками, а о каких-то сенсациях сейчас думать не стоит. Сейчас бы зону вылета покинуть.

Впрочем, для успешной борьбы за выживание недостаточно просто набирать очки – нужно и побеждать. Причем побеждать прямо сейчас, ведь команда идет в зоне переходных матчей, отставая от спасительной 12-й строчки на два очка. Ее занимает Рух, у которого есть матч в запасе, поэтому сегодня Черноморец должен бить Десну любой ценой. Но готовы ли "моряки" к такому подвиг? Их атака точно к этому готова, хотя она и страдает от расточительности – впрочем, одесситов тянет вниз ужасная оборона.

Способна ли Десна прошить ее?Здесь тоже есть проблемы. В кадровом плане северяне чрезвычайно мощны, но наличие Тотовицкого, Юрченко, Калитвинцева, Будковского и Безбородько не сильно помогает в этом сезоне. Подопечные Александра Рябоконя только перед международной паузой остановили 6-матчевую безвыигрышную серию, одолев Львов благодаря двум удачным дальним ударам, но в следующем поединке команда проиграла Колосу – пусть и не очень заслуженно.

Как и в случае с Черноморцем, мощную атаку сильно тянет вниз ужасающая оборона. Она разбалансирована по возрасту и классу, а позицию левого фулбека вообще закрывает атакующий полузащитник. Коллективу очень нужно кадровое усиление, но пока в СМИ только раздаются слухи о невыплате зарплаты и завершении контрактов. В любом случае, до зимы Десне необходимо удержаться в первой десятке УПЛ.

Кадровая ситуация

Травмированные: Картушов (Десна)

Дисквалифицированные: Селин (Десна)

Ориентировочные составы на матч Черноморец – Десна

Черноморец: Кучерук – Путря, Дубко, Беловар, Кузык – Михайленко, Тлумак – Цитаишвили, Исаенко, Авагимян – Ванат

Десна: Литовка – Болбат, Сафронов, Цымбалюк, Масалов – Домбровский, Завойский – Калитвинцев, Тотовицкий, Юрченко – Безбородько

Прогноз "Футбол 24 – 1:1

Нельзя сказать, что встречаются две равные команды. У Десны гораздо сильнее потенциал и больше опыта. Впрочем, по своим достоинствам и проблемам северяне и "моряки" очень похожи, да и результаты в последних матчах не сильно отличаются. Вот почему есть смысл зарядить ставку на ничью.

"Гармаш грає у своє задоволення": капітан СК Дніпро-1 – про заруби з Довбиком, Йовічевіча і шанс на бронзу