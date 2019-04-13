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СК Дніпро-1 – Суми – 7:0 – відео голів та огляд матчу

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СК Дніпро-1 – Суми – 7:0 – відео голів та огляд матчу
СК Дніпро-1 – Суми – 7:0 – відео голів та огляд матчу

СК Дніпро-1 розгромив Суми в матчі 22-го туру Першої ліги. Дивіться відео голів матчу СК Дніпро-1 – Суми на сайті "Футбол 24".

 

Перша ліга, 22 тур

СК Дніпро-1 – Суми – 7:0

Голи: Куліш, 11, 35, 47, 58 (п), Кузик, 55, Кожушко, 85, Панасенко, 90+5

СК Дніпро-1 буквально познущався над Сумами, яких напередодні КДК ФФУ позбавив професіонального статусу через участь у договірних матчах, забивши у ворота суперника 7 "сухих" м'ячів.

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Після звітного туру СК Дніпро-1 набрав 53 очки та продовжує впевнено очолювати турнірну таблицю Першої ліги. Суми залишилися на 15 місці.

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