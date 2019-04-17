СК Дніпро-1 – Шахтар: Степаненко отримав травму в матчі Кубка України та ризикує пропустити поєдинок з Динамо

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко отримав пошкодження та не зміг дограти півфінальний матч Кубка України проти СК Дніпро-1.

Під завісу матчу, на 90+2 хвилині, Степаненко після верхової боротьби невдало приземлився на газон та відразу ж сигналізував про необхідність заміни.

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Тарас не зміг самостійно покинути межі поля. Зазначимо, що у середу, 24 квітня, Шахтар на НСК Олімпійський буде грати з Динамо в 25-му турі УПЛ.

Нагадаємо, Шахтар у важкому матчі переміг СК Дніпро-1 та став другим фіналістом Кубка Україні. У фіналі команда Фонсеки буде грати проти Інгульця, який у 1/2 турніру виявився сильнішим за Зорю.

Шахтар дотиснув СК Дніпро-1 і став другим фіналістом Кубка України