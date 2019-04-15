Шахтар міг підписати екс-гравця Динамо Дуду

Колишній хавбек Динамо Дуду зізнався, що взимку міг перейти в Шахтар.

"У грудні зі мною говорив представник Шахтаря. Він питав, чи хотів би я повернутися в Україну і грати за їх клуб.

"Навіть Реалу та Барселоні доведеться вмовляти мене", – екс-динамівець Дуду не хоче знову переїжджати в Європу

Але, на жаль, не домовилися щодо сум, які влаштували б і мене, і Палмейрас. Згоди ми так і не дійшли", – сказав Дуду FootballHub.

Нагадаємо, минулого літа до складу "гірників" приєднався інший екс-динамівець Жуніор Мораєс.

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