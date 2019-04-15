toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДЕСНА - КАРПАТИ ЛІВЕРПУЛЬ - ЧЕЛСІ

Шахтар міг підписати екс-гравця Динамо Дуду

09:41 1158 Читать на русском
Шахтар міг підписати екс-гравця Динамо Дуду
Дуду / соцмережі

Колишній хавбек Динамо Дуду зізнався, що взимку міг перейти в Шахтар.

"У грудні зі мною говорив представник Шахтаря. Він питав, чи хотів би я повернутися в Україну і грати за їх клуб.

"Навіть Реалу та Барселоні доведеться вмовляти мене", – екс-динамівець Дуду не хоче знову переїжджати в Європу

Але, на жаль, не домовилися щодо сум, які влаштували б і мене, і Палмейрас. Згоди ми так і не дійшли", – сказав Дуду FootballHub.

Нагадаємо, минулого літа до складу "гірників" приєднався інший екс-динамівець Жуніор Мораєс.

Шахтар розгромив Зорю: яскравий дебют Тете, луганці практично програли "бронзу"

Теги
Динамо Динамо Трансфери Трансфери чемпіонату України Шахтар Шахтар Палмейрас Палмейрас Перейра Дуду Перейра Дуду Трансфери Шахтаря
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
34
хв
Леганес
22:00
Реал Мадрид
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук