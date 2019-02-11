Сівасспор з Рибалкою переміг Акхісар – українець записав у пасив жовту картку

У 21 турі чемпіонату Туреччини Сівасспор з Рибалкою мінімально здолав Акхісар (2:1).

Чемпіонат Туреччини, 21 тур

Сівасспор – Акхісар – 2:1

Голи: Коне, 5, 60 (пен) – Жозуе, 87 (пен)

Вилучення: Ердал, 87 (Сівасспор)

Рибалка відзначився асистом за Сівасспор і вдруге поспіль став найкращим гравцем матчу в Туреччині

У 21 турі чемпіонату Туреччини Сівасспор з Рибалкою мінімально здолав Акхісар. Українець Сергій Рибалка вийшов на поле зі стартових хвилин матчу, а на 29-ій хвилині отримав попередження. Хавбек зіграв 71 хвилину та був замінений за рахунку 2:0 на користь Сівасспора.

На 87-ій хвилині гри команда українця залишилась у меншості, а Акхісар вдало реалізував 11-метровий та відіграв один гол. Щоправда, господарі втримали переможний рахунок та заробили 3 очки.

Після цього матчу Сівасспор Рибалки піднявся на 2 сходинки та посідає 7 місце з 31 заліковим пунктом, Акхісар останній з 17 очками.