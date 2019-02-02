Рибалка відзначився асистом за Сівасспор і вдруге поспіль став найкращим гравцем матчу в Туреччині

Український хавбек Сергій Рибалка допоміг Сівасспору обіграти Касимпашу в 20-му турі турецької Суперліги (1:3).

Рибалка традиційно вийшов на поле з перших хвилин у складі центрального трикутника півзахисників Сівасспора. Українець відіграв проти Касимпаші 87 хвилин і відзначився гольовою передачею на Аруну Коне, зразково подавши зі штрафного. З пасу Сергія форвард встановив підсумковий рахунок у зустрічі – 1:3.

Altın kafa attı yine golunü

Kone ! dk'68

Kasımpaşa 1 - 3 Sivasspor



Tüm goller • @KramponSportpic.twitter.com/7gNA8D9kcP — Krampon Gol (@lockedsport) 2 лютого 2019 р.

Рибалка виконував майже всі стандарти своєї команди, чим регулярно генерував гостроту в чужих володіннях – 6 з 10 подач знайшли адресатів. Екс-хавбек Динамо створив 2 гольові моменти і віддав 4 передачі під удар партнерам.

Сергій брав активну участь в побудові атак команди. Точність його передач одна з найкращих в Сівасспорі – 85%. Вдалими були не лише короткі паси, а й дальні. Тричі бив по воротах сам – двічі влучив у площину. Обороні українець також непогано допомагав: 3 рази йшов у відбір, виконав 2 вибивання і виграв 6 дуелей.

Завдяки таким пристойним показникам статистичні портали визначили Рибалку найкращим гравцем матчу Касимпаша – Сівасспор. SofaScore поставив Сергію оцінку 8.6, а WhoScored – 8.8.

Нагадаємо, що це друге поспіль аналогічне досягнення українського хавбека за Сівасспор. У попередньому турі проти Трабзонспора Рибалка також видав прекрасну статистику та став MVP поєдинку.

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