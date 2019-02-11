Сивасспор с Рыбалкой победил Акхисар – украинец записал в пассив желтую карточку

В 21 туре чемпионата Турции Сивасспор с Рыбалкой минимально одолел Акхисар (2:1).

Чемпионат Турции, 21 тур

Сивасспор – Акхисар – 2:1

Голы: Коне, 5, 60 (пен) – Жозуэ, 87 (пен)

Удаление: Эрдал, 87 (Сивасспор)

Рыбалка отличился ассистом за Сивасспор и второй раз подряд стал лучшим игроком матча в Турции

В 21 туре чемпионата Турции Сивасспор с Рыбалкой минимально одолел Акхисар. Украинец Сергей Рыбалка вышел на поле со стартовых минут матча, а на 29-й минуте получил предупреждение. Хавбек сыграл 71 минуту и ​​был заменен при счете 2:0 в пользу Сивасспора.

На 87-й минуте игры команда украинца осталась в меньшинстве, а Акхисар удачно реализовал 11-метровый и отыграл один гол. Правда, хозяева удержали победный счет и заработали 3 очка.

После этого матча Сивасспор Рыбалки поднялся на 2 позиции и занимает 7 место с 31 зачетным пунктом, Акхисар последний с 17 очками.