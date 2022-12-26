Сын Шевченко перешел из Челси в Тоттенхэм – он будет играть под руководством легенды УПЛ
23:00 - Читати українською
Журналист Игорь Цыганык рассказал, где продолжит выступления сын легенды украинского футбола.
"Насколько я понимаю – сын Андрея Николаевича Шевченко Кристиан перешел в Тоттенхэм.
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Говорили, что он проиграл конкуренцию в Челси нашему Ивану Струку. Но это было раньше, еще до принятия решения. В Тоттенхэме он, кстати, работает с Яя Туре", – рассказал Цыганык в программе "Цыганык Live".
Напомним, Кристиан ранее выступал за Челси U-15, а его отец находился на контракте с "синими" с 2006 по 2009 годы и в 48 матчах забил 9 голов.
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