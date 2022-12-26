"Насколько я понимаю – сын Андрея Николаевича Шевченко Кристиан перешел в Тоттенхэм.

Украинский футболист подписал контракт с Челси – сын Шевченко был среди конкурентов

Говорили, что он проиграл конкуренцию в Челси нашему Ивану Струку. Но это было раньше, еще до принятия решения. В Тоттенхэме он, кстати, работает с Яя Туре", – рассказал Цыганык в программе "Цыганык Live".

Напомним, Кристиан ранее выступал за Челси U-15, а его отец находился на контракте с "синими" с 2006 по 2009 годы и в 48 матчах забил 9 голов.

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