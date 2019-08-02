Син Хенріка Ларссона перейшов у Спартак

Нападник Джордан Ларссон поповнив склад московського Спартака.

Син культового нападника Селтіка підписав контракт із "червоно-білими", повідомляє офіційний сайт клубу.

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Ларссон-молодший перебрався до російської Прем'єр-ліги зі шведського Норчепінга. Тамтешню Аллсвенскан-лігу він покинув у статусі поки найкращого бомбардира чемпіонату – 11 голів у 16-ти матчах.

У складі Спартака Ларссон, названий на честь легендарного баскетболіста Майкла Джордана, виступатиме під 23-м номером. До слова, на футболці форварда буде вказано саме ім'я, а не прізвище гравця.

Джордан Ларссон у юнацькі роки займався в академії Барселони. На професіональному рівні він також виступав за Хегаборг, Гельсінборг і Неймеген.

Готовы к новостям? pic.twitter.com/Sy2HEFpeeK — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) August 2, 2019

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