toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Росія
ЗОРЯ - БУДУЧНОСТЬ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЄВРОПИ

Син Хенріка Ларссона перейшов у Спартак

12:42 502 Читать на русском
Син Хенріка Ларссона перейшов у Спартак
Джордан Ларссон / ФК Спартак

Нападник Джордан Ларссон поповнив склад московського Спартака.

Син культового нападника Селтіка підписав контракт із "червоно-білими", повідомляє офіційний сайт клубу.

Спартак оголосив про підписання Шюррле – клуб ефектно представив чемпіона світу-2014

Ларссон-молодший перебрався до російської Прем'єр-ліги зі шведського Норчепінга. Тамтешню Аллсвенскан-лігу він покинув у статусі поки найкращого бомбардира чемпіонату – 11 голів у 16-ти матчах.

У складі Спартака Ларссон, названий на честь легендарного баскетболіста Майкла Джордана, виступатиме під 23-м номером. До слова, на футболці форварда буде вказано саме ім'я, а не прізвище гравця.

Джордан Ларссон у юнацькі роки займався в академії Барселони. На професіональному рівні він також виступав за Хегаборг, Гельсінборг і Неймеген.

"Дебіл, який дратує усіх": Кононов має величезні проблеми у Спартаку – екс-наставнику Карпат погрожують розправою

blog_ava
Дані Алвес став гравцем Сан-Паулу та підписав довгостроковий контракт у 36 років
08:22
2176
Теги
Трансфери Джордан Ларссон Джордан Ларссон Трансфери Спартака Спартак Москва Спартак Москва Росія Норчепінг Норчепінг
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
12
хв
Прикарпаття
18:30
Авангард
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук