Син Хенріка Ларссона перейшов у Спартак

Нападник Джордан Ларссон поповнив склад московського Спартака.
Син культового нападника Селтіка підписав контракт із "червоно-білими", повідомляє офіційний сайт клубу.
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Ларссон-молодший перебрався до російської Прем'єр-ліги зі шведського Норчепінга. Тамтешню Аллсвенскан-лігу він покинув у статусі поки найкращого бомбардира чемпіонату – 11 голів у 16-ти матчах.
У складі Спартака Ларссон, названий на честь легендарного баскетболіста Майкла Джордана, виступатиме під 23-м номером. До слова, на футболці форварда буде вказано саме ім'я, а не прізвище гравця.
Джордан Ларссон у юнацькі роки займався в академії Барселони. На професіональному рівні він також виступав за Хегаборг, Гельсінборг і Неймеген.
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