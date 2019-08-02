Сын Хенрика Ларссона перешел в Спартак

Нападающий Джордан Ларссон пополнил состав московского Спартака.

Сын культового нападающего Селтика подписал контракт с "красно-белыми", сообщает официальный сайт клуба.

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Ларссон-младший перебрался в российскую Премьер-лигу изшведского Норчепинга. Тамошнюю Аллсвенскан-лигу он покинул в статусе пока лучшего бомбардира чемпионата – 11 голов в 16-ти матчах.

В составе Спартака Ларссон, названный в честь легендарного баскетболиста Майкла Джордана, будет выступать под 23-м номером. К слову, на футболке форварда будет указано именно имя, а не фамилия игрока.

Джордан Ларссон в юношеские годы занимался в академии Барселоны. На профессиональном уровне он также выступал за Хегаборг, Хельсингборг и Неймеген.

Готовы к новостям? pic.twitter.com/Sy2HEFpeeK — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) August 2, 2019

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