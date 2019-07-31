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Спартак оголосив про підписання Шюррле – клуб ефектно представив чемпіона світу-2014

18:01 1589 Читать на русском
Спартак оголосив про підписання Шюррле – клуб ефектно представив чемпіона світу-2014
Андре Шюррле / Фото ФК Спартак

Німецький форвард Андре Шюррле вирішив підкорити чемпіонат Росії.

Андре Шюррле відтепер захищатиме кольори московського Спартака, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Росіяни домовились з Борусією Дортмунд щодо оренди гравця на один рік з можливістю подальшого викупу. За інформацією ЗМІ, Спартак зможе здійснити повноцінний трансфер 28-річного форварда за 8 млн євро. Зарплата німця у новому клубі становитиме 3 млн євро.

Минулий сезон Шюррле провів на правах оренди у Фулхемі. Андре зіграв 24 матчі в АПЛ, в яких відзначився 6-ма голами. До слова, Фулхем покинув турнір за підсумками сезону 2018/19.

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