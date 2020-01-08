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Сім'я футболіста Прикарпаття знову потребує допомоги

13:08 116 Читать на русском
Сім'я футболіста Прикарпаття знову потребує допомоги
Роман Бочкур, його дружина та син / фото із соцмереж

У дружини захисника Прикарпаття Романа Бочкура виявили рецидив раку.

У 2018 році маленькому сину Романа Бочкура діагностували рак. Після кількамісячної боротьби хвороба відступила, але пізніше рак виявили вже у дружини захисника Прикарпаття – Віри Бочкур. Сім'я отримала допомогу від багатьох клубів та футболістів. Здавалося, все позаду, але нещодавно гравець та його сім'я отримали неприємну звістку.

Сину футболіста Прикарпаття Бочкура потрібна невідкладна допомога

Наприкінці 2019 року лікарі призначили дружині футболіста 8 курсів хіміотерапії у зв'язку з повторною появою новоутворень у печінці. Окрім того, син Бочкура також повинен кожних 6 місяців проходити спеціальне обстеження протягом 5-ти років.

"Ми відчували підтримку футбольної спільноти, без неї було б дуже важко. Нам допомагає багато людей, благодійні фонди. Дружина мені завжди показує у соцмережах, що багато футболок на аукціонах виставляють, збирають кошти, адже їх потрібно чимало. Нам дуже приємно, що люди пам’ятають про нас, не забувають і намагаються допомогти, хто чим може", – розповів Роман Бочкур Sportarena.

Юрій Габовда, а також декілька українських клубів вже виставили на аукціон свої ігрові футболки. Також допомогти сім'ї Бочкурів можуть всі небайдужі.

Картка Приватбанку — 4731 2191 1297 6257, Бочкур Віра.

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Прикарпаття Прикарпаття Роман Бочкур Роман Бочкур Перша ліга Дружини футболістів
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