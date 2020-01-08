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Семье футболиста Прикарпатья снова нужна помощь

8 января 13:08 359 Читати українською
Семье футболиста Прикарпатья снова нужна помощь
Роман Бочкур, его жена и сын / фото из соцсетей

У жены защитника Прикарпатья Романа Бочкура обнаружили рецидив рака.

В 2018 году маленькому сыну Романа Бочкура диагностировали рак. После нескольких месяцев борьбы болезнь отступила, но позже рак обнаружили уже у супруги защитника Прикарпатья – Веры Бочкур. Семья получила помощь от многих клубов и футболистов. Казалось, все позади, но недавно игрок и его семья получили неприятное известие.

Сыну футболиста Прикарпатья Бочкура нужна неотложимая помощь

В конце 2019 года врачи назначили жене футболиста 8 курсов химиотерапии в связи с повторным появлением новообразований в печени. Кроме того, сын Бочкура также должен каждые 6 месяцев проходить специальное обследование в течение 5-ти лет.

"Мы чувствовали поддержку футбольного сообщества, без нее было бы очень трудно. Нам помогает много людей, благотворительные фонды. Жена мне всегда показывает в соцсетях, что многие футболки на аукционах выставляют, собирают средства, ведь их нужно немало. Нам очень приятно, что люди помнят о нас, не забывают и пытаются помочь, кто чем может", – рассказал Роман Бочкур Sportarena.

Юрий Габовда, а также несколько украинских клубов уже выставили на аукцион свои игровые футболки. Также помочь семье Бочкур могут все неравнодушные.

Карточка Приватбанка — 4731 2191 1297 6257, Бочкур Вера.

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Теги
Первая лига Жены футболистов Прикарпатье Прикарпатье Роман Бочкур Роман Бочкур
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