Сімеоне: У нас в складі три чемпіони світу, і вони прагнуть перемагати

Наставник мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне поділився очікуваннями на матч за Суперкубок УЄФА проти мадридського Реала.

"Ми хочемо додати в порівнянні з минулим сезоном. Очікування високі, і ми знаємо, що від нас вимагається. У нас якісний склад, ми працюємо над тим, щоб новачки стали частиною команди і освоїлися. У роздягальні з'явилися нові люди, але одночасно ми залишилися без таких гравців як Фернандо Торрес і Габі. Ми працюємо день за днем, йдемо від матчу до матчу.

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Це була важке передсезоння. Ми раді, що багато наших гравців зіграли на чемпіонаті світу, але з цієї ж причини вони приєдналися до нас пізніше. Але все в підсумку добре – Грізманн, Ернандес і Лемар повернулися чемпіонами. Вони відчувають бажання продовжувати перемагати.

Гравці хочуть грати в цьому клубі, а молодь хоче тут залишатися. Подивіться на Ернандеса, Сауля, Коке, Томаса, Хіменеса... Вони ростуть тут, команда росте разом з ними. В Атлетіко переходять великі гравці, клуб над цим ретельно працює. Ми повністю віддаємося роботі на полі, щоб продовжувати прогресувати і боротися за трофеї. Ми продовжимо слідувати обраним курсом", – цитує Сімеоне офіційний сайт УЄФА.