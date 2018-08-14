Симеоне: У нас в составе три чемпиона мира, и они стремятся побеждать

Наставник мадридского Атлетико Диего Симеоне поделился ожиданиями на матч за Суперкубок УЕФА против мадридского Реала.

"Мы хотим добавить по сравнению с прошлым сезоном. Ожидания высоки, и мы знаем, что от нас требуется. У нас качественный состав, мы работаем над тем, чтобы новички стали частью команды и освоились. В раздевалке появились новые люди, но одновременно мы остались без таких игроков как Фернандо Торрес и Габи. Мы работаем день за днем, идем от матча к матчу.

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Это была трудная предсезонка. Мы рады, что многие наши игроки сыграли на чемпионате мира, но по этой же причине они присоединились к нам позже. Но все в итоге хорошо – Гризманн, Эрнандес и Лемар вернулись чемпионами. Они испытывают желание продолжать побеждать.

Игроки хотят играть в этом клубе, а молодежь хочет здесь оставаться. Посмотрите на Эрнандеса, Сауля, Коке, Томаса, Хименеса... Они растут здесь, команда растет вместе с ними. В Атлетико переходят крупные игроки, клуб над этим усердно работает. Мы полностью отдаемся работе на поле, чтобы продолжать прогрессировать и бороться за трофеи. Мы продолжим следовать выбранным курсом", – цитирует Симеоне официальный сайт УЕФА.