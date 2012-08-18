Сімеоне: Перехід Куртуа в Реал не вплине на наше ставлення до нього

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне поділився думками щодо переходу колишнього голкіпера "матрасників" Тібо Куртуа в Реал Мадрид.

Тібо Куртуа виступав за Атлетіко на правах оренди з 2011 по 2014 рік і виграв у складі команди чемпіонат і Кубок Іспанії, Лігу Європи і Суперкубок УЄФА.

"Куртуа добре грав за нас. У нього є свої міркування, і ми повинні поважати це.

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Гравців, які добре працювали в Атлетіко, ми пам'ятаємо з хорошого боку. І це не зміниться, незважаючи на суперництво клубів", – цитує Сімеоне Marca.

Нагадаємо, 26-річний голкіпер перебрався з Челсі в мадридський Реал. Термін контракту становить 6 років.

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