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Сімеоне: Перехід Куртуа в Реал не вплине на наше ставлення до нього

14:30 123 Читать на русском
Сімеоне: Перехід Куртуа в Реал не вплине на наше ставлення до нього
Дієго Сімеоне / Фото sport-xl.org

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне поділився думками щодо переходу колишнього голкіпера "матрасників" Тібо Куртуа в Реал Мадрид.

Тібо Куртуа виступав за Атлетіко на правах оренди з 2011 по 2014 рік і виграв у складі команди чемпіонат і Кубок Іспанії, Лігу Європи і Суперкубок УЄФА.

"Куртуа добре грав за нас. У нього є свої міркування, і ми повинні поважати це.

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Гравців, які добре працювали в Атлетіко, ми пам'ятаємо з хорошого боку. І це не зміниться, незважаючи на суперництво клубів", – цитує Сімеоне Marca.

Нагадаємо, 26-річний голкіпер перебрався з Челсі в мадридський Реал. Термін контракту становить 6 років.

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Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Дієго Сімеоне Дієго Сімеоне Тібо Куртуа Тібо Куртуа Атлетіко Атлетіко
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