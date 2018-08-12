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Симеоне: Переход Куртуа в Реал не повлияет на наше отношение к нему

14:31 53 Читати українською
Симеоне: Переход Куртуа в Реал не повлияет на наше отношение к нему
Диего Симеоне / Фото sport-xl.org

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне поделился мыслями о переходе бывшего голкипера "матрасников" Тибо Куртуа в Реал Мадрид.

Тибо Куртуа выступал за Атлетико на правах аренды с 2011 по 2014 год и выиграл в составе команды чемпионат и Кубок Испании, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

"Куртуа хорошо играл за нас. У него есть свои соображения, и мы должны уважать это.

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Игроков, которые хорошо работали в Атлетико, мы помним с хорошей стороны. И это не изменится, несмотря на соперничество клубов", – цитирует Симеоне Marca.

Напомним, 26-летний голкипер перебрался из Челси в мадридский Реал. Срок контракта составляет 6 лет.

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Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Диего Симеоне Диего Симеоне Тибо Куртуа Тибо Куртуа Атлетико Атлетико
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