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ШАХТАР - ДИНАМО ЛІОНЕЛЬ МЕССІ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Сидорчук став найкращим гравцем Суперкубка за версією Instat – два неочікувані представники Шахтаря у топ-3

10:17 - Читать на русском
Сидорчук став найкращим гравцем Суперкубка за версією Instat – два неочікувані представники Шахтаря у топ-3
Сергій Сидорчук / Твіттер ФК Динамо

Гравець Динамо став лідером за показниками ефективності у поєдинку за Суперкубок України.

Суперкубок України
Шахтар
1
1 : 3
3
Динамо
21:00 25:08:2020
завершено
37’ Жуніор Мораєс
 
Карлос Де Пена 20’
Жерсон Родрігес 31’
Фран Соль 83’
20’ Карлос Де Пена
31’ Жерсон Родрігес
37’ Жуніор Мораєс
83’ Фран Соль

Півзахисник Динамо Сергій Сидорчук став найкориснішем гравцем матчу Шахтар – Динамо за версією Instat, повідомляє Команда 1.

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29-річний хавбек у поєдинку за Суперкубок відзначився гольовим пасом – рейтинг ефективності його гри становить 328 балів. Окрім асисту, Сидорчук виграв половину своїх єдиноборств (7 з 14), дев'ять разів вступав у відбір, зробив сім перехоплень і два підбирання.

У топ-3 найкращих футболістів матчу також увійшли два представники Шахтаря: хавбек Тете (305 балів) і захисник Сергій Кривцов (298 балів).

Нагадаємо, Динамо впевнено перемогло Шахтар у матчі за Суперкубок (3:1) завдяки голам Де Пени, Жерсона та Соля.

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Теги
Шахтар Шахтар Динамо Динамо Суперкубок України Шахтар - Динамо Сергій Сергій Сидорчук Сергій Сергій Кривцов Тете
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