Сидорчук став найкращим гравцем Суперкубка за версією Instat – два неочікувані представники Шахтаря у топ-3

Гравець Динамо став лідером за показниками ефективності у поєдинку за Суперкубок України.

Півзахисник Динамо Сергій Сидорчук став найкориснішем гравцем матчу Шахтар – Динамо за версією Instat, повідомляє Команда 1.

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29-річний хавбек у поєдинку за Суперкубок відзначився гольовим пасом – рейтинг ефективності його гри становить 328 балів. Окрім асисту, Сидорчук виграв половину своїх єдиноборств (7 з 14), дев'ять разів вступав у відбір, зробив сім перехоплень і два підбирання.

У топ-3 найкращих футболістів матчу також увійшли два представники Шахтаря: хавбек Тете (305 балів) і захисник Сергій Кривцов (298 балів).

Нагадаємо, Динамо впевнено перемогло Шахтар у матчі за Суперкубок (3:1) завдяки голам Де Пени, Жерсона та Соля.

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