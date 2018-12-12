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Сидорчук розповів, який суперник буде зручнішим для Динамо у плей-офф Ліги Європи

19:20 131 Читать на русском
Сидорчук розповів, який суперник буде зручнішим для Динамо у плей-офф Ліги Європи
Сергій Сидорчук / фото: ФК Динамо

Капітан київського Динамо Сергій Сидорчук обіцяє порадувати вболівальників грою та результатом з Яблонецем та хоче у плей-офф в суперники команду з Туреччини.

"Хотілося б ще раз покликати вболівальників на матч, щоб прийшли і підтримали нас. У свою чергу ми обіцяємо, що порадуємо не лише результатом, але і грою.

Динамо – Яблонец: передматчева прес-конференція Олександра Хацкевича

Кого б хотіли бачити в суперниках? Важко сказати. Ще повністю не відомі всі команди, сіяні та несіяні. Знаю, що після вчорашніх матчів Ліги чемпіонів нам може випасти Галатасарай.

Не хотілося б, мабуть, португальську команду. А ось з турками, так історично склалося, граємо краще, тому нехай буде турецька команда", – сказав він на прес-конференції перед матчем з Яблонецем.

"Тайсону – респект, а про Динамо нічого не знаю". Він грав із Жезусом, а зараз забиває в УПЛ – хто такий Бруно Дуарте

Джерело: Футбол 24
Ліга Європи6 турНСК Олімпійський (Київ)

Динамо - Яблонец: Четвер 13 грудня 2018

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Сергій Сидорчук Сергій Сидорчук Динамо Динамо Ліга Європи Динамо - Яблонец
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