Бельгійський Вестерло оголосив про призначення нового тренера, який спробує врятувати Сергія Сидорчука і компанію від вильоту з елітного дивізіону.

Рік Де Міл (по центру) / ФК Вестерло

Новим тренером Вестерло призначений Рік Де Міл. Контракт розрахований до 30 червня 2026 року, інформує офіційний сайт клубу.

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Нещодавно повідомлялося, що Вестерло розглядає і кандидатуру Патріка ван Леувена, який перебуває без роботи після звільнення з Шахтаря. Утім, остаточне рішення ухвалене не на користь нідерландця.

Раніше 42-річний Рік Де Міл очолював Брюгге, де працював з Романом Яремчуком – іншим гравцем збірної України. Також працював асистентом головного тренера Брюгге і очолював молодіжну команду.

Тепер бельгійський тренер спробує врятувати Вестерло від вильоту з Ліги Жупіле. Після 17-ти турів Сергій Сидорчук і компанія йдуть якраз у зоні пониження в класі – 14 позиція і 14 очок.

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