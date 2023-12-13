Бельгийский Вестерло объявил о назначении нового тренера, который попытается спасти Сергея Сидорчука и компанию от вылета из элитного дивизиона.

Новым тренером Вестерло назначен Рик Де Мил. Контракт рассчитан до 30 июня 2026 года, сообщает официальный сайт клуба.

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Недавно сообщалось, что Вестерло рассматривает и кандидатуру Патрика ван Леувена, который находится без работы после увольнения из Шахтера. Впрочем, окончательное решение было принято не в пользу нидерландца.

Ранее 42-летний Рик Де Мил возглавлял Брюгге, где работал с Романом Яремчуком – другим игроком сборной Украины. Также работал ассистентом главного тренера Брюгге и возглавлял молодежную команду.

Теперь бельгийский тренер попытается спасти Вестерло от вылета из Лиги Жупиле. После 17 туров Сергей Сидорчук и компания идут как раз в зоне понижения в классе – 14 позиция и 14 очков.

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