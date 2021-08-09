46-річний фахівець – новий керманич збірної Швейцарії, повідомляє офіційний твіттер команди.

Павелко зберіг інтригу щодо нового керманича збірної України – офіційне рішення можуть відкласти

Якін обійняв посаду, що стала вакантною після відходу Владіміра Петковіча. Він після 7-річного етапу на чолі Швейцарії після Євро-2020 очолив Бордо. Новий головний тренер заради збірної покинув Шафхаузен, із яким працював із літа 2019-го.

Мурат Якін захищав кольори збірної Швейцарії у 1994-2004 рр., провів 49 матчів (4 голи) і взяв участь у провальному Євро-2004. Найпомітніші його тренерські успіхи пов'язані з Базелем – 2 чемпіонські титули.

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