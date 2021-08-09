46-летний специалист – новый наставник сборной Швейцарии, сообщает официальный твиттер команды.

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Якин занял пост, ставший вакантным после ухода Владимира Петковича. Он после 7-летнего этапа во главе Швейцарии после Евро-2020 возглавил Бордо. Новый главный тренер ради сборной покинул Шафхаузен, с которым работал с лета 2019-го.

Мурат Якин защищал цвета сборной Швейцарии в 1994-2004 гг., провел 49 матчей (4 гола) и принял участие в провальном Евро-2004. Самые заметные его тренерские успехи связаны с Базелем – 2 чемпионских титула.

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