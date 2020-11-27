Президент УАФ Андрій Павелко прокоментував підготовку до розгляду справи в Лозанні стосовно технічної поразки збірної України у матчі Ліги націй зі Швейцарією.

"Наша правова позиція дуже зрозуміла. Ми її виклали в аргументах на засіданні Апеляційного комітету. Зараз ми очікуємо мотиваційну частину, дуже цікаво прочитати мотивацію рішення. Максимум у понеділок ми отримаємо розшифровку мотивації рішення апеляційного органу УЄФА.

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Ми вже готуємо свою позицію в КАС (Конституційному арбітражному суді – прим.) в Лозанні. Нас будуть представляти дуже сильні юристи, зокрема і наші. Приємно, що навколо цієї ситуації об'єдналися всі вболівальники, громадяни України, яким не байдужа доля нашої збірної і честь країни.

Дуже багато дзвінків з державних структур, від юридичних компаній, відомих юристів. Об'єднуємо цю позицію щодо дуже сильного формулювання в КАС. Нас також будуть супроводжувати іспанські та швейцарські юристи.

У нас буде дуже чітка позиція, що це рішення має бути обов'язково переглянуте. Це дуже поганий прецедент для європейського і світового футболу", – поділився Павелко у коментарі Денисов Time.

Нагадаємо, збірній України присудили технічну поразку за матч зі швейцарцями, яка залишить підопічних Шевченка без місця у дивізіоні А Ліги націй.

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