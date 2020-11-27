"Нам очень трудно. Есть такое понятие, как фэйр-плей. Матч должен решаться на поле. К сожалению, в той ситуации, в которой мы оказались... Решение, которое было принято, я не собираюсь его обсуждать, правильное оно или нет. Есть органы, которые должны заниматься этим.

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Но я, как бывший игрок, тренер национальной команды и футбольный человек, считаю, что такие матчи должны решаться на поле. Сборная Украины была готова к этому. Мы приехали тем составом, который могли сейчас представить, из здоровых игроков. У нас были негативные тесты у большинства игроков. Их было достаточно, чтобы провести матч", – поделился Шевченко в программе Свобода слова Савика Шустера.

Напомним, сборной Украины присудили техническое поражение за матч со швейцарцами, которая оставит подопечных Шевченко без места в дивизионе А Лиги наций.

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