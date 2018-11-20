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Швеція – Росія: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

20:58 461 Читать на русском
Швеція – Росія: онлайн-трансляція матчу Ліги націй
Швеція – Росія: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

Збірні Швеції та Росії зустрічаються у вирішальному матчі своєї групи Ліги націй. Стартові склади та лінк на онлайн-трансляцію шукайте в цій новині на "Футбол 24".

Матч Швеція – Росія розпочався о 21.45 за київським часом. Тренери визначилися зі стартовими складами команд.

Швеція – Росія: текстова онлайн-трансляція

Швеція: Ольсен – Лустіг, Лінделеф, Гранквіст, Аугустінсон – Ларссон, Йоханссон, К.Ольссон, М.Ольссон – Клаессон, Берг.

Запасні: Йоханссон, Нордфельдт, Сванберг, Гвідетті, Свенссон, Хеландер, Хільємарк, Крафт, Квайсон, Роден, Дурмаз, Кісе Телін.

Росія: Луньов – Ігнатьєв, Нойштедтер, Джікія, Набабкін – Кузяєв, Газінський – Єрохін, Полоз, Іонов – Дзюба.

Запасні: Гільєрме, Шунін, Щенніков, Семенов, Арі, Заболотний, Камболов, Чалов, Могільовець, Ол.Міранчук, Ан.Міранчук, Сорокін.

Нагадаємо, що в цьому матчі визначиться переможець групи 2 та команда, яка вийде в дивізіон А і стане потенційним суперником збірної України в плей-офф Ліги націй.

Ліга націй6 тур

Швеція - Росія: Вівторок 20 листопада 2018

Швеція

live 45'
1 : 0
Росія
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