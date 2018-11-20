Швеция – Россия: стартовые составы на матч Лиги наций

Сборные Швеции и России встречаются в решающем матче своей группы Лиги наций. Составы и ссылку на онлайн-трансляцию ищите в этой новости на "Футбол 24".

Матч Швеция – Россия начинается в 21.45 по киевскому времени. Тренеры определились со стартовыми составами команд.

Швеция – Россия: текстовая онлайн-трансляция

Швеция: Ольсен – Лустиг, Линделеф, Гранквист, Аугустинсон – Ларссон, Йоханссон, К.Ольссон, М.Ольссон – Клаэссон, Берг.

Запасные: Йоханссон, Нордфельдт, Сванберг, Гвидетти, Свенссон, Хеландер, Хильемарк, Крафт, Квайсон, Роден, Дурмаз, Кисе Телин.

Россия: Лунев – Игнатьев, Нойштедтер, Джикия, Набабкин – Кузяев, Газинский – Ерохин, Полоз, Ионов – Дзюба.

Запасные: Гильерме, Шунин, Щенников, Семенов, Ари, Заболотный, Камболов, Чалов, Могилевец, Ал.Миранчук, Ан.Миранчук, Сорокин.

Напомним, что в этом матче определится победитель группы 2 и команда, которая выйдет в дивизион А и станет потенциальным соперником сборной Украины в плей-офф Лиги наций.