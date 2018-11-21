Ліга націй: Швеція без проблем обіграла Росію, вийшла в дивізіон А та стала потенційним суперником України у плей-офф

Збірна Швеції впевнено здолала Росію у вирішальному матчі своєї групи Ліги націй. Результат і огляд поєдинку читайте на "Футбол 24".

Швеція приймала на своєму полі Росію в останньому матчі Ліги націй. "Синьо-жовті" для перемоги в групі мусили набирати 3 очки, тоді як супернику достатньо було втримати нічию, щоб залишитися на вершині турнірної таблиці.

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Господарі з перших хвилин заволоділи ініціативою, розмістившись з м'ячем на чужій половині поля. Моменти біля російських воріт почали виникати відразу, однак небезпечні удари Крістофера Ольссона та Маркуса Берга розминулися з каркасом воріт. У середині тайму Мартін Ольссон навіть забив гол, однак арбітр справедливо скасував його через офсайд.

Шведи неймовірно тиснули – володіння м'ячем на їхню користь досягало 70%. Небезпечно приходили в штрафний майданчик "триколірних" скандинавські захисники – у моменті Андреаса Гранквіста врятував голкіпер збірної Росії, а постріл Віктора Лінделефа заблокував захисник.

Наприкінці тайму Швеція таки зуміла організувати логічний гол саме зусиллями гравця Манчестер Юнайтед. Після подачі з кутового м'яч знайшов голову Маркуса Берга, а той зряче скинув на 11-метрову позначку Лінделефу – Віктор загнав сферу в сітку. "Синьо-жовті" пішли на перерву з мінімальною перевагою в рахунку, а Росія за перші 45 хвилин мало турбувала Робіна Ольсена.

Після відпочинку гра гостей кардинально не покращилася. Шведи настільки активно вже не нападали, але ситуацію контролювали. Лише в останній третині ігрового часу Росія трішки прокинулася – двічі з м'ячем у чужому штрафному майданчику опинився Артем Дзюба. У першому випадку його гармату заблокували захисники, а в другому все завершилося слабким ударом Камболова з дальньої дистанції.

Цей нервовий для себе відрізок Швеція завершила власним голом. Віктор Клаессон прострілив на Себастьяна Ларссона, той не зумів переграти воротаря, але на добивання ідеально встиг Маркус Берг – 2:0. Господарів повністю влаштовував рахунок, а гості нічого не могли протиставити, тому темп поєдинку до фінального свистка залишався посереднім.

Команда Станіслава Черчесова не показала ніяких ознак хорошої гри та заслужено поступилася. Швеція перемогла, набрала 7 очок, посіла перше місце в групі та піднялася в дивізіон А Ліги націй. Також скандинави отримали шанс попасти в плей-офф дивізіону B у випадку невдалого відбору на Євро-2020. Там одним з суперників "синьо-жовтих" може стати Україна.

Статистика матчу

Оцінки гравців

Ліга націй

Швеція – Росія – 2:0

Голи: Лінделеф, 41, Берг, 72