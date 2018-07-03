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Швеція – Швейцарія: післяматчева прес-конференція Владіміра Петковіча

20:47 144 Читать на русском
Швеція – Швейцарія: післяматчева прес-конференція Владіміра Петковіча
Владімір Петковіч / Фото:ФІФА

Наставник збірної Швейцарії Владімір Петковіч прокоментував поразку від Швеції в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018.

"У всієї команди велике розчарування. Ми хотіли зробити більше, нам потрібно привітати збірну Швеції, вона зробила те, до чого звикла. Цього вистачило в протистоянні з нами.

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Ми могли щось зробити краще, але ми не показали рівня, якого вистачило б для перемоги. Не вистачало емоційного навантаження нашій команді. Але нікому не вдавалося створити емоційний заряд, виступаючи проти збірної Швеції в останніх матчах. Для нас це завдання стало непосильним.

Чому так складно грати зі Швецією? Вони не розглядалися як фаворит ні в групі, ні в кваліфікації ЧС, але вони весь час пробивалися вперед. Вони щоразу доводили, що є складним суперником. Коли шведи обороняються, їх дуже складно пробити. Ми хотіли більше грати по флангах, але в першому таймі ми були занадто повільними. Плюс неточні паси.

Поразки траплялися і у Бразилії, і у Франції, і у інших команд. Ми показали, що можемо боротися. Швейцарська збірна на добрій дорозі, але не завжди все виходить", – цитує Петковіча офіційний сайт ФІФА.

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ЧС 20181/8 фіналу

Швеція - Швейцарія: Вівторок 03 липня 2018

Швеція
Матч завершено
1 : 0
Швейцарія
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Теги
ЧС 2018 Швейцарія Швейцарія Владімір Петковіч Владімір Петковіч Швеція - Швейцарія
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