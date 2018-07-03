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Швеция – Швейцария: послематчевая пресс-конференция Владимира Петковича

20:53 28 Читати українською
Швеция – Швейцария: послематчевая пресс-конференция Владимира Петковича
Владимир Петкович / Фото: ФИФА

Наставник сборной Швейцарии Владимир Петкович прокомментировал поражение от Швеции в 1/8 финала чемпионата мира-2018.

"У всей команды большое разочарование. Мы хотели сделать больше, нам нужно поздравить сборную Швеции, она сделала то, к чему привыкла. Этого хватило в противостоянии с нами.

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Мы могли что-то сделать лучше, но мы не показали уровня, которого хватило бы для победы. Не хватало эмоциональной нагрузки нашей команде. Но никому не удавалось создать эмоциональный заряд, выступая против сборной Швеции в последних матчах. Для нас эта задача стала непосильной.

Почему так сложно играть со Швецией? Они не рассматривались как фаворит ни в группе, ни в квалификации ЧМ, но они все время пробивались вперед. Они каждый раз доказывали, что являются сложным соперником. Когда шведы обороняются, их очень сложно пробить. Мы хотели больше играть по флангам, но в первом тайме мы были слишком медленными. Плюс неточные пасы.

Поражения случались и у Бразилии, и у Франции, и у других команд. Мы показали, что можем бороться. Швейцарская сборная на хорошей дороге, но не всегда все получается", – цитирует Петковича официальный сайт ФИФА.

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ЧМ 20181/8 финала

Швеция - Швейцария: Вторник 03 июля 2018

Швеция
Матч окончен
1 : 0
Швейцария
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ЧМ 2018 Швейцария Швейцария Владимир Петкович Владимир Петкович Швеция - Швейцария
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