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Кваліфікація Євро-2020: Швейцарія перемогла на виїзді Грузію

18:04 295 Читать на русском
Кваліфікація Євро-2020: Швейцарія перемогла на виїзді Грузію
Стівен Цубер / Швейцарська футбольна асоціація

Збірна Швейцарії розпочала відбірковий цикл Євро-2020 з перемоги над грузинами.

 

Євро-2020. Відбірковий цикл, 1 тур

Грузія – Швейцарія – 0:2

Голи: Цубер, 50, Закарія, 80

Збірна Грузії в Тбілісі приймала збірну Швейцарії. Підопічні Владіміра Петковіча за величезної ігрової переваги виправдали очікування та здобули прогнозовану перемогу зусиллями Стівена Цубера та Деніса Закарії.

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У наступному турі швейцарці вдома прийматимуть збірну Данії, а Грузія поїде в Дублін на матч проти Ірландії.

Теги
Євро-2020 Головне Грузія Грузія Швейцарія Швейцарія Грузія - Швейцарія
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