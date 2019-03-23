Кваліфікація Євро-2020: Швейцарія перемогла на виїзді Грузію

Збірна Швейцарії розпочала відбірковий цикл Євро-2020 з перемоги над грузинами.

Євро-2020. Відбірковий цикл, 1 тур

Грузія – Швейцарія – 0:2

Голи: Цубер, 50, Закарія, 80

Збірна Грузії в Тбілісі приймала збірну Швейцарії. Підопічні Владіміра Петковіча за величезної ігрової переваги виправдали очікування та здобули прогнозовану перемогу зусиллями Стівена Цубера та Деніса Закарії.

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У наступному турі швейцарці вдома прийматимуть збірну Данії, а Грузія поїде в Дублін на матч проти Ірландії.